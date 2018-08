Senaat Argentinië blokkeert abortusvoorstel

De Argentijnse Senaat heeft tegen een voorstel gestemd dat abortus onder meer omstandigheden mogelijk had gemaakt. Duizenden voor- en tegenstanders van het wetsvoorstel hadden zich tijdens het zestien uur durende debat buiten het parlementsgebouw verzameld.

Het voorstel had het afbreken van de zwangerschap tot en met de veertiende week gelegaliseerd. Het lagerhuis van het Argentijnse parlement had al groen licht gegeven, maar de Senaat verwierp het voorstel uiteindelijk met 38 tegen 31 stemmen.

Abortus is momenteel alleen toegestaan als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of wanneer het leven van de moeder in gevaar is.