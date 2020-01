Senaat aan zet in afzettingsprocedure tegen Trump

De aanklagers van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben woensdag de twee aanklachten tegen president Donald Trump bij de Senaat bezorgd. De papieren werden vlak daarvoor ondertekend door voorzitter Nancy Pelosi van het Huis, waarna ze ceremonieel van de ene naar de andere kant van het Capitool werden gebracht.

„Het is treurig en tragisch voor ons land dat de daden van onze president om onze nationale veiligheid te ondermijnen, zijn eed te schenden en de veiligheid van onze verkiezingen in gevaar te brengen, ons hiertoe hebben gebracht”, zei Pelosi vlak voor ze haar handtekening zette onder de documenten.

De formele overdracht van de aanklachten, betekent dat het afzettingsproces tegen Trump officieel kan beginnen. Dat zal volgens de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, op zijn vroegst volgende week dinsdag zijn. De Senaat moet eerst nog een besluit nemen over hoe het proces eruit moet komen te zien, bijvoorbeeld of er getuigen kunnen worden opgeroepen.

Pelosi maakte eerder op de dag bekend wie als aanklagers, of zogeheten impeachmentmanagers, gaan optreden in het afzettingsproces. De Democraat Adam Schiff komt aan het hoofd te staan van het zevenkoppige team van de aanklagers. De president heeft zijn eigen juridische team samengesteld om hem te verdedigen.

Snelle vrijspraak

Het Witte Huis verwacht dat Trump in de Senaat snel zal worden vrijgesproken, zegt een anonieme regeringsfunctionaris. „Ik denk dat het erg onwaarschijnlijk is dat het langer gaat duren dan twee weken.” In de Senaat heeft de Republikeinse partij van Trump de meeste zetels. De senatoren gaan in het proces optreden als juryleden.

Het Amerikaanse Congres heeft nog nooit een president afgezet. Richard Nixon besloot tijdens het Watergateschandaal zelf op te stappen. Pogingen Bill Clinton en Andrew Johnson uit hun ambt te zetten mislukten.

De aanklachten tegen Trump zouden donderdag worden voorgelezen in de Senaat. Daar is een tweederdemeerderheid nodig om hem te veroordelen.

Getuige

Een van de hoofdrolspelers in de Oekraïne-affaire rond Trump stelt dat de president wel degelijk op de hoogte was van wat ze daar uitspookten. Dat zei Lev Parnas, een compagnon van Trumps advocaat Rudy Giuliani, woensdag in een interview met zender MSNBC.

Parnas werkte met Giuliani samen om schadelijke informatie over Trumps Democratische rivaal Joe Biden boven water te halen. Hij werd vorig jaar in de VS aangehouden in verband met een zaak rond financiering van verkiezingscampagnes.

Parnas kreeg naar eigen zeggen van Giuliani de opdracht om aan Oekraïne duidelijk te maken dat alle Amerikaanse hulp aan het land zou worden opgeschort als er geen onderzoek naar Biden zou komen. „President Trump wist precies wat er gaande was.”

Volgens hem werd ook vicepresident Mike Pence erbij betrokken. Zo zou een reis van Pence naar Oekraïne om de inauguratie van president Volodimir Zelenski bij te wonen zijn geannuleerd, om te laten zien dat het de Amerikanen menens was.