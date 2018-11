Seminar CU-SGP: Roep uittocht Palestijnse christenen een halt toe

Dat benadrukten Nashat Filmon, directeur van het Palestijns Bijbelgenootschap, en Esther Grisnich, auteur van een onderzoeksrapport over Palestijnse christenen, woensdag in Brussel op het seminar ”Het belang van blijvende christelijke presentie in het Heilige Land”, georganiseerd door europarlementariër Bas Belder (eurofractie CU-SGP).

Zo’n 900 Palestijnse christenen verlaten jaarlijks het Heilige Land. Zij hebben te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt, nagenoeg onbetaalbaar christelijk onderwijs, duur levensonderhoud en een tekort aan huisvesting.

Om die uittocht te keren, riepen Filmon en Grisnich op tot meer aandacht van christenen in Europa. Zij pleitten ook voor bevordering van werkgelegenheid, ondersteuning van christelijk onderwijs en de oprichting van een christelijke denktank.