Selfie kost Indiase familieleden het leven

Vier leden van een Indiase familie zijn verdronken tijdens het maken van een selfie, meldden verschillende media. Het ongeluk gebeurde bij een dam in de staat Tamil Nadu. In totaal vielen vijf mensen in het water. Een zesde persoon, die de foto maakte, sprong in het water en kon een familielid redden. Een 14-jarige jongen gleed uit en nam zijn familieleden mee.

Uit een 2018 gepubliceerd rapport blijkt volgens het Amerikaanse CNN dat in India de meeste mensen overlijden tijdens het maken van een selfie. Over de hele wereld zijn tussen oktober 2011 en november 2017 259 mensen op die manier om het leven gekomen, van wie 159 in India. Na India volgen Rusland, de Verenigde Staten en Pakistan. Zeker 72 procent van alle slachtoffers waren mannen jonger dan 30 jaar.

In India zijn vanwege de vele ‘selfiedoden’ inmiddels no-selfiezones ingesteld. De autoriteiten maken zich zorgen om het probleem.