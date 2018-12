Seehofer wil strengere aanpak asielzoekers

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, wil scherpere regels invoeren voor afgewezen asielzoekers. Ze moeten eerder het land worden uitgezet en na de afwijzing in afwachting daarvan worden vastgezet.

„Als iemand is afgewezen moeten we hem in bewaring nemen, zodat hij op het moment van uitzetten niet verdwenen is”, aldus Seehofer. Hij zal voorstellen voor de nieuwe regels begin volgend jaar in de coalitie brengen.

Duitsland heeft dit jaar tot oktober bijna 20.000 asielzoekers uitgezet. Dat waren er ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Het ministerie van Binnenlandse Zaken registreerde ook bijna 21.000 mislukte uitzettingen per vliegtuig. In ruim 5700 gevallen waren de afgewezen asielzoekers verdwenen.