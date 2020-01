Seehofer: 5G-netwerk zonder Huawei moeilijk te realiseren

De uitbouw van een nieuw en snel telecomnetwerk (5G) in Duitsland zónder technologie van het Chinese concern Huawei is moeilijk te verwezenlijken, vindt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU). In een interview met de Frankfurter Allgemeine zegt hij zaterdag dat wanneer Huawei zou worden uitgesloten bij de aanleg van het netwerk, dat jarenlange vertraging zou opleveren.

„Ik zie niet dat we een 5G-netwerk in Duitsland zonder bijdrage van Huawei op korte termijn kunnen realiseren”, aldus Seehofer. Huawei is een vooraanstaande partij op het gebied van 5G-technologie.

Hij zegt er bovendien tegen te zijn „om een product van de markt te weren, alleen maar omdat de mogelijkheid bestaat dat daarmee iets zou kunnen gebeuren”. Seehofer ziet niets in handelsbeperkingen. Volgens de minister is bondskanselier Angela Merkel het met hem eens dat Huawei niet mag worden uitgesloten. Mocht het nodig zijn, dan kunnen eventueel extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen om data en gegevens te beschermen.

Duitsland en andere Europese landen, waaronder Nederland, staan onder druk van de Verenigde Staten om geen gebruik te maken van Huawei bij de aanleg van mobiele netwerken, zoals 5G. De VS vertrouwen het bedrijf niet, omdat het netwerk zou kunnen dienen als spionagevehikel van de Chinese overheid.