Sea-Watch voor haven Lampedusa

Het onder Nederlandse vlag varende schip Sea-Watch 3, met aan boord voor de Afrikaanse kust opgepikte migranten, is bij de haven van Lampedusa aangekomen. De bemanning had eerder 22 kilometer uit de kust een patrouilleboot van de kustwacht genegeerd en zette koers naar de haven. De Italiaanse politie is aan boord gegaan, volgens persbureau ANSA.

Het schip is van een Duitse organisatie die zegt vluchtelingen uit zee te redden. De situatie aan boord is volgens de kapitein van de boot, Carola Rackete, na veertien dagen dobberen onhoudbaar. Ze heeft gezegd daarom naar Lampedusa te varen en bereid te zijn de gevolgen te dragen en desnoods naar de gevangenis te gaan.

De Italiaanse regering vindt dat de organisatie migranten van Libiƫ naar Italiƫ smokkelt. Vorig jaar landden er naar schatting 120.000 illegalen op de Italiaanse kust. De Sea-Watch heeft 42 migranten aan boord. De Italiaanse vicepremier Salvini hamert er al dagen op dat ze naar Nederland moeten gaan.