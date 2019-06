Sea-Watch teleurgesteld in Nederland

„Het is heel frusterend om te communiceren met landen die hun verantwoordelijkheid niet nemen.” Dat zei Carola Rackete, kapitein van het schip Sea-Watch 3, vrijdag via Skype.

Rackete is met name gefrustreerd dat Duitsland en Nederland niet ingrijpen. Nederland heeft een rol in de zaak, omdat het schip de Nederlandse vlag draagt. Ook Malta en Frankrijk doen in de ogen van de kapitein weinig goeds. Beide landen hebben de boot categorisch toegang geweigerd.

De verontwaardiging over Nederland deelt Rackete met Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken. De minister noemde het feit dat Nederland zich terzijde houdt „een vijandige daad.” Maar daarmee houdt de overeenkomst wel op.

Salvini is laaiend op de 31-jarige Duitse. Hij noemt de vrouwelijke kapitein een „clown” en „piratenleider.” Maar die laat zich niet uit de wind slaan. „Ik ben verantwoordelijk voor 40 opvarenden en 21 bemanningsleden en ben daar dag en nacht mee bezig. Salvini moet maar in de rij gaan staan,” zei Rackete vrijdag.

Giorgia Linardi, de woordvoerder van de hulporganisatie in Lampedusa, reageerde vrijdag eveneens via Skype. „We hebben contact met de Nederlandse regering. Sinds ons schip in de Middellandse Zee is gesignaleerd, hebben we de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gehouden betreffende de reddingsoperatie.”

„Het contact verloopt direct vanaf het schip en we hebben ook onze vertegenwoordigers in Nederland. Sea-Watch heeft getracht de Nederlandse regering gevoelig te maken voor de zaak. We dragen niet voor niets de Nederlandse vlag. Maar Nederland werkt niet mee.”

Het reddingsschip dobbert op dit moment voor de kust van Lampedusa, nadat Rackete woensdag het Italiaanse verbod om de Italiaanse wateren in te varen, negeerde. Ruim twee weken geleden nam het schip van de gelijknamige Duitse hulporganisatie ruim 40 Afrikaanse immigranten op bij de kust van Libië. Sindsdien probeert de kapitein de passagiers aan land te krijgen in Europa.