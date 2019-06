Sea-Watch ondanks verbod in wateren Italië

Het onder Nederlandse vlag varend schip Sea-Watch 3, met aan boord voor de Afrikaanse kust opgepikte migranten, is ondanks een verbod Italiaanse wateren binnengevaren. Het schip is van een Duitse organisatie die zegt vluchtelingen uit zee te redden. De situatie aan boord is volgens de kapitein van de boot na veertien dagen dobberen onhoudbaar. Hij heeft gezegd daarom naar Lampedusa te varen.

De Italiaanse regering vindt dat de organisatie migranten van Libië naar Italië smokkelt en stelt dat het land geen migranten meer opneemt. Vorig jaar landden er naar schatting 120.000 illegalen op de Italiaanse kust. De autoriteiten hebben het schip verboden de wateren in te varen en dreigen met sancties, met name met boetes van 10.000 tot 50.000 euro. Italië nam recent toch enkele opvarenden van het schip op, maar wil er niet meer. Er zijn nog 42 migranten aan boord.

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini betoogt vrijwel dagelijks dat Nederland en Duitsland die migranten op moeten nemen.