‘Sea-Watch-kapitein heeft Italië verlaten’

De Duitse kapitein Carola Rackete van Sea-Watch heeft Italië verlaten, zegt de hulporganisatie. Volgens een woordvoerster van de organisatie is ze naar Duitsland vertrokken om daarna ergens anders heen te gaan. Details maakte ze niet bekend.

De 31-jarige kapitein uit Nedersaksen was met het schip Sea-Watch 3 ondanks een verbod de Italiaanse wateren en de haven van Lampedusa binnengevaren met tientallen migranten aan boord. Tegen haar loopt in Italië een gerechtelijk onderzoek naar medeplichtigheid aan illegale immigratie. Op donderdag was Rackete nog gehoord door de aanklager.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, zei vrijdag dat hij niet kon wachten om „deze verwende Duitse communiste uit te zetten en haar naar huis te sturen”.