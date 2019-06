Sea-Watch 3 legt aan in haven van Lampedusa

Het omstreden reddingsschip Sea-Watch 3 met aan boord veertig migranten is aangemeerd in de haven van Lampedusa. Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart, lag al een tijd uit de kust van het Italiaanse eiland, maar mocht van de autoriteiten niet in Italiaanse wateren komen.

Volgens kapitein Carola Rackete is de situatie aan boord nijpend. De Duitse organisatie Sea-Watch meldt dat ze zestig uur geleden de noodtoestand heeft uitgeroepen, maar niemand aan die oproep gehoor heeft geheven. In de nacht van vrijdag op zaterdag is besloten om alsnog de haven in te varen. De Italiaanse havenpolitie is daarover geïnformeerd.

Volgens een woordvoerder van Sea-Watch hebben vier Europese landen aangeboden om de migranten aan boord van het schip op te nemen. Het zou gaan om Duitsland, Portugal, Frankrijk en Luxemburg.