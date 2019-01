Sea-Watch 3 aangekomen in Catania

Het omstreden schip de Sea-Watch 3 is donderdagochtend aangekomen in de haven van Catania op Siciliƫ. Het schip heeft 47 migranten aan boord die over diverse Europese landen zullen worden verdeeld.

De aankomst van het schip werd vertraagd door averij. Er waren problemen met het anker waardoor de reis donderdag pas kon beginnen in plaats van woensdag.

Het vaartuig kon naar Catania nadat de Italiaanse regering het met enkele andere Europese landen eens werd over de verdeling van de migranten. Het schip heeft vijf dagen voor de Italiaanse kust gedobberd omdat het nergens mocht aanmeren.

De Sea-Watch 3 vaart onder Nederlandse vlag maar is van een Duitse organisatie.