Sea-Eye vraagt Malta reddingsschip te helpen

De Duitse hulporganisatie Sea-Eye heeft de regering van Malta gevraagd haar schip met 64 migranten die op de Middellandse Zee zijn opgepikt te laten aanleggen in een haven. „Onze voorraden raken snel op. We kunnen deze situatie niet meer lang volhouden. We hebben drinkwater en voedsel nodig”, zei een woordvoerder.

Op videobeelden is te zien dat mensen gehuld in reddingsdekens van aluminiumfolie aan dek liggen te slapen. „Het weer wordt steeds slechter. We hebben echt een veilige haven nodig”, twitterde Sea-Eye namens de opvarenden van de Alan Kurdi.

Een regeringswoordvoerder in Valletta zei zaterdag alleen dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Tot dusver weigerde Malta de boot, die onder Duitse vlag vaart, te laten aanmeren. Italië deed hetzelfde omdat er op EU-niveau nog altijd geen overeenstemming is over gezamenlijke opvang van vluchtelingen en migranten.