SDF waarschuwt voor confrontatie met Turken

De spanning tussen Turkije en de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) loopt steeds verder op. De door het Westen gesteunde opstandelingen waarschuwden donderdag voor een grote confrontatie met het Turkse leger in het noordwesten van Syrië.

Een hoge SDF-functionaris zei dat de kans groot is dat het komt tot „heftige confrontaties” in de gebieden bij Aleppo. Als het Turkse leger aanvalt „zullen we ons verdedigen en zullen er gevechten volgen”.

De partijen botsten woensdag al met elkaar. De Turkse strijdkrachten bestookten ten zuiden van de plaats Azaz posities van de Koerdische YPG-beweging die het belangrijkste deel van de SDF vormt. De Turken verweten de Koerdische strijders het vuur te hebben geopend op het Vrije Syrische Leger (FSA), rebellen die Ankara steunt.

De SDF vreest dat Turkije van plan is gebieden binnen te vallen die nu nog in handen zijn van de opstandelingen. Dat kan volgens de functionaris grote gevolgen hebben voor het beleg van IS-bolwerk Raqqa, omdat strijders dan teruggetrokken moeten worden om tegen de Turken te vechten.

Bronnen binnen het Turkse leger zeiden deze week tegen de krant Daily Sabah dat voorbereidingen worden getroffen voor een groot offensief tegen Koerdische opstandelingen in het noorden van Syrië. NAVO-lidstaat Turkije ziet de door het Westen gesteunde YPG als een verlengstuk van de militante PKK die als terroristische organisatie te boek staat.