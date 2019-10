SDF Syrië akkoord met vertrek uit grensgebied

De door Koerden geleide SDF-milities in Syrië stemmen in met een vertrek uit het grensgebied met Turkije. De milities lieten zondag weten dat ze willen plaatsmaken voor Syrische troepen.

Turkije en Rusland werden het afgelopen week in het Russische Sotsji eens over het verlengen van een wapenstilstand in Noord-Syrië en het instellen van een „terreurvrije zone” in het gebied. Onderdeel van het plan is het vertrek van de door Koerden geleide milities tot zeker 30 kilometer van de Turkse grens.

De Turkse president Tayyip Recep Erdogan wil de SDF weghebben van de grens met Turkije. Turkije ziet de Syrisch-Koerdische milities als een verlengstuk van de PKK. Die voert een gewapende strijd in Turkije.