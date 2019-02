SDF probeert opnieuw burgers te evacueren

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zullen vrijdag opnieuw proberen de resterende burgers uit het laatste bolwerk van Islamitische Staat in Oost-Syrië te evacueren. Het is een noodzakelijke stap voordat ze de laatste jihadisten in Baghouz aanvallen of dwingen zich over te geven.

Volgens Mustafa Bali, hoofd van het mediabureau van de SDF, zullen de strijders opnieuw proberen om meer dan 3000 burgers te evacueren die volgens hem nog in de plaats zitten.

De SDF hadden verwacht de evacuatie donderdag te voltooien maar toen zijn geen burgers weggegaan. „Als we erin slagen om alle burgers te evacueren, kunnen we ieder moment besluiten om Baghouz te bestormen of de terroristen te dwingen zich over te geven,” zei hij.