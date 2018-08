„SDF onderhandelt met regime Assad”

De politieke tak van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) heeft vorige week opnieuw overlegd gevoerd met het Syrische regime. De vicevoorzitter van die zogeheten Syrische Democratische Raad (SDC) zei dat in hoofdstad Damascus onder meer is gesproken over decentralisatie en de grondwet.

De SDF wordt gedomineerd door de Koerdische strijders, die hun eenheden Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen. Zij zijn directe confrontaties met de troepen van Assad de afgelopen jaren grotendeels uit de weg gegaan en konden met Amerikaanse hulp ongeveer een kwart van Syrië inlijven. Daar tuigden de Koerden eigen bestuurssystemen op die ze ook na het conflict willen behouden.

De troepen van de Syrische leider Bashar al-Assad en hun bondgenoten hebben andere gewapende groepen inmiddels verslagen in grote delen van het land. Assad waarschuwde eerder dit jaar dat zijn regering bereid is te onderhandelen met de SDF, maar de gebieden die in handen zijn van de milities desnoods met geweld te zullen „bevrijden”.