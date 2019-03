SDF: IS nu echt volledig verslagen

Islamitische Staat (IS) is verslagen op zijn laatste stukje grondgebied van Baghouz in Syrië. Dat zegt een woordvoerder van Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). „De Syrische Democratische Strijdkrachten verklaren de volledige vernietiging van het zogenaamde kalifaat en de territoriale nederlaag van de IS voor 100 procent.”

IS is een strijdgroep van soennitische extremisten met wortels in het westen van Irak. De beweging slaagde er in grote deel delen van Irak en Syrië te terroriseren en te onderwerpen. IS noemde het gebied waar het schrikbewind werd gevestigd ‘het kalifaat’. Tijdens de hoogtijdagen van het schrikbewind van de extremisten heersten ze in 2014 en 2015 over minstens 200.000 vierkante kilometer in Syrië en in Irak, waar de leiders vandaan komen.

Aangenomen wordt dat er nog steeds groepjes IS-strijders in de regio zijn zoals in de nauwelijks bewoonde Syrische Woestijn. Het is onduidelijk wat er met de IS-gevangenen moet gebeuren die uit verschillende landen komen.