SDF hervat offensief tegen terreurgroep IS

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hervatten hun strijd tegen terreurgroep Islamistische Staat bij de grens met Irak. Het offensief was eerder stilgelegd vanwege de Turkse inval in het noordwesten van Syrië.

IS bestierde eerder een kalifaat in Syrië en Irak, maar daar is weinig meer van over. Toch hebben de jihadisten nog steeds gebieden in handen in Syrië. Ze hebben hun aanvallen de afgelopen weken weer opgevoerd, zei een woordvoerster van de SDF, een door de VS gesteund samenwerkingsverband van Koerdische en Arabische milities.

De SDF verdreef IS eerder al uit grote gebieden. De milities veroverden onder meer Raqqa, de feitelijke hoofdstad van de terreurorganisatie. Ze richten hun pijlen nu op de laatste gebieden die IS in het oostelijke grensgebied in handen heeft. „Onze heroïsche troepen zullen deze gebieden bevrijden en de grens veiligstellen”, zei de woordvoerster.

Een andere SDF-functionaris zei dat is overlegd met de Iraakse strijdkrachten. Er zou zijn afgesproken dat geen van beide partijen de grens zal oversteken.