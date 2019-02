SDF evacueert weer burgers uit Baghouz

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben weer burgers geëvacueerd uit het laatste bolwerk van Islamitische Staat in Oost-Syrië. Journalisten zagen vrijdag dat ongeveer veertig vrachtwagens met mannen, vrouwen en kinderen wegreden. Het was de tweede grote evacuatie in enkele dagen tijd.

Een woordvoerder van de door Koerden gedomineerde coalitie SDF schat dat zich nog zo’n tweeduizend mensen in de IS-enclave bevinden. Hij zei dat meer evacuaties worden verwacht. Daarna moeten de overgebleven jihadisten besluiten of ze hun laatste grondgebied willen blijven verdedigen, stelde de zegsman. „Ze krijgen de keuze: oorlog of overgave.”

De IS-strijders hebben zich verschanst in een gebied van ongeveer een halve vierkante kilometer in het dorp Baghouz. De terreurorganisatie liep enkele jaren geleden nog grote gebieden onder de voet in Irak en Syrië, maar van dat ‘kalifaat’ is vrijwel niets meer over. Een jonge evacué kreeg de vraag hoe de situatie is in de kleine IS-enclave. „Niet goed”, reageerde hij.