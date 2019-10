SDF claimt rol bij actie tegen Baghdadi

De door Koerden geleide SDF-milities in Syrië claimen een rol te hebben gespeeld bij de „succesvolle operatie” tegen IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. SDF-bevelhebber Mazloum Abdi meldde op Twitter dat het opsporen van Baghdadi het resultaat is van gezamenlijk inlichtingenwerk van de milities en de VS.

De Syrisch-Koerdische milities van de SDF streden eerder met steun van de Verenigde Staten tegen Islamitische Staat. Door het vertrek eerder deze maand van Amerikaanse troepen uit de VS voelen de SDF zich verraden door Washington. De wrevel over de strategie van president Donald Trump stond samenwerking tussen de SDF en de Amerikanen bij de jacht op Baghdadi in de regio Idlib echter niet in de weg.

Volgens het Turkse ministerie van Defensie heeft ook Turkije geholpen bij de actie in Idlib. Het ministerie twitterde dat er voorafgaand aan de operatie informatie is uitgewisseld tussen de Turkse en Amerikaanse militaire autoriteiten.

Trump twitterde zaterdagavond dat „iets heel groots” is gebeurd. Volgens Amerikaanse media maakt Trump zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd) bekend dat speciale eenheden een operatie hebben uitgevoerd tegen Baghdadi en dat de IS-leider daarbij is omgekomen.