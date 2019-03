SDF: aanval op laatste IS-bolwerk ingezet

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben de aanval geopend op de laatste IS-strijders in Baghouz. Een woordvoerder van de SDF zegt dat de evacuatie van burgers uit het dorpje is voltooid. „Er zitten alleen nog terroristen in Baghouz”, schrijft hij op Twitter.

De SDF belegert de jihadisten al geruime tijd in hun laatste bolwerk in Oost-Syrië, dat op de oever ligt van de rivier de Eufraat aan de Syrisch-Iraakse grens. Het slotoffensief liep vertraging op door de aanwezigheid van duizenden burgers. De SDF haalde ook vrijdag nog mensen uit Baghouz. Nu de evacuatie is voltooid, kan het dorp „definitief worden bevrijd”.