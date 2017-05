Sculptuur van Rodin brengt 3,7 miljoen op

Een witte marmeren sculptuur van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin heeft op een veiling in Parijs 3,7 miljoen euro opgebracht. Het werk stelt de mythologische prinses Andromeda voor. Rodin (1840-1917) maakte de sculptuur in 1887.

De koper is een Europese particuliere verzamelaar die onbekend wenst te blijven. Hij betaalde aanzienlijk meer dan vooraf door het veilinghuis Artcurial was geschat. Er bestaan vier exemplaren van Andromeda. De drie andere bevinden zich in musea in Parijs, Buenos Aires en Philadelphia.

In Hongkong verkocht veilinghuis Christie’s een handtas voor het bedrag van omgerekend 339.000 euro. In de Birkin-tas van wit krokodillenleer die werd gemaakt door Hermès zijn goud en diamanten verwerkt. Ook in dit geval wilde de koper onbekend blijven.