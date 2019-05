Schutters vallen toeristenhotel Pakistan aan

Zeker drie gewapende mannen hebben een hotel in de Pakistaanse havenstad Gwadar aangevallen. Daarbij is in ieder geval de bewaker bij de ingang van het hotel gedood. Daarna is een vuurgevecht losgebarsten met de politie en het leger. De aanvallers hebben zich in het hotel verschanst.

De provinciale minister van Binnenlandse Zaken van Balochistan, waar Gwadar ligt, heeft laten weten dat de meeste gasten zijn geëvacueerd uit het hotel. Er zouden meer slachtoffers zijn gevallen, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Het gaat om een vijfsterrenhotel waar vooral toeristen verblijven.

Balochistan is een van de armste en minst ontwikkelde provincies van Pakistan. Er zijn meerdere gewapende groeperingen actief in de regio, onder meer de Pakistaanse Taliban en een onafhankelijkheidsgroepering.

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist.