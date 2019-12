Schutters kozen Joodse supermarkt bewust uit

De Joodse supermarkt in de Amerikaanse stad Jersey City, waar twee schutters dinsdag het vuur openden, was bewust gekozen. Burgemeester Steven Fulop laat dat weten op basis van onder meer de camerabeelden van het incident waarbij in totaal zes mensen zijn omgekomen.

Een van de twee daders heeft online antisemitische verklaringen achtergelaten, alsook haatberichten tegen de politie, meldt The New York Times. Hoewel Fulop niet direct zegt dat de misdaad antisemitisch gemotiveerd is, schrijft hij op Twitter wel dat „haat en antisemitisme” nooit een plaats hebben gehad in Jersey City.

De schutters die tijdens een vuurgevecht met de politie om het leven kwamen, zijn nog niet geïdentificeerd. Onder de doden is ook een politieagent.