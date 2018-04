Schutter YouTube was veganistische blogger

De vrouw die dinsdag drie mensen neerschoot bij YouTube, was een veganistische blogger uit de stad San Diego. De 39-jarige vrouw schreef veel over veganisme, dierenleed en de Perzische cultuur. Ze was ervan overtuigd dat YouTube haar tegenwerkte en klaagde dat ze geen geld kreeg voor veelbekeken vlogs.

Het YouTube-kanaal van de vrouw is dinsdag verwijderd. Haar accounts op Facebook en Instagram zijn ook gedeletet.

De politie is nog terughoudend over een motief, maar zegt wel dat er „geen aanwijzing is dat de vrouw de slachtoffers kende of dat mensen doelbewust zijn beschoten.”

De vrouw pleegde na de aanval zelfmoord. Een gewonde man verkeert in kritieke toestand, twee vrouwen raakten ernstig gewond.