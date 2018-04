Schutter YouTube dood

Een onbekende vrouw heeft ten minste drie mensen neergeschoten bij het hoofdkantoor van YouTube, alvorens zichzelf van het leven te beroven. Dit heeft de politie in San Bruno, Californië, bekendgemaakt. Het motief voor de schietpartij is nog niet bekend. De slachtoffers zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. De toestand van een van hen, een 36-jarige man, is kritiek. Volgens CNN zou de schutter een bekende zijn van in elk geval een van de slachtoffers.

De politie reageerde dinsdagmiddag lokale tijd op een melding over een schietpartij op het terrein van het bedrijf. Op televisiebeelden was te zien dat medewerkers van YouTube met hun handen in de lucht het hoofdkantoor verlieten.

Een medewerker van YouTube schreef op Twitter dat hij zich met collega’s had gebarricadeerd in een ruimte. Later twitterde hij: „Veilig. Ben geëvacueerd en nu buiten.” De politie heeft mensen opgeroepen uit de buurt te blijven van het adres waar het bedrijf is gevestigd.

„We zaten in een vergadering toen we mensen hoorden rennen. De vloer trilde. We dachten eerst aan een aardbeving”, twitterde een andere medewerker.

YouTube kondigde vorige maand aan dat het voortaan reclames voor vuurwapens en video’s die uitleggen hoe je zelf een vuurwapen kunt maken van zijn netwerk weert.