Schutter VS vervolgd voor 29 strafbare feiten

De man die zaterdag het vuur opende in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh wordt vervolgd voor 29 strafbare feiten. Dat heeft de openbaar aanklager van West-Pennsylvania laten weten. „De daden van Robert Bowers vertegenwoordigen het ergste van de mensheid”, zei Scott Brady. „We zetten alle middelen van mijn kantoor in voor dit federale onderzoek en vervolging van haatmisdrijven.”

Minister van Justitie Jeff Sessions zei eerder dat Bowers de doodstraf kan krijgen. „Haat en geweld op basis van religie kunnen geen plaats hebben in onze samenleving”, zei Sessions. „Deze vermeende misdaden zijn verwerpelijk en volkomen weerzinwekkend in het licht van de waarden van deze natie.”

Bij de schietpartij kwamen zeker elf mensen om het leven. De 46-jarige Bowers plaatste op sociale media antisemitische teksten en riep in de synagoge „alle joden moeten dood”. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens FBI-agent Bob Jones was de plaats delict het ergste wat hij in 22 jaar bij de FBI heeft gezien. Volgens hem had Bowers een automatisch geweer en drie handgranaten bij zich had.

De dader liep de synagoge binnen en doodde de aanwezigen, vertelt Jones. Toen hij naar buiten kwam, stuitte Bowers op een agent en ging terug naar binnen. Nadat een arrestatieteam arriveerde en een vuurgevecht ontstond heeft hij zich overgegeven.

Zes mensen raakten gewond, onder wie vier agenten. Een van hen is gewond geraakt door granaatscherven, melden de autoriteiten. Twee gewonden zijn in kritieke toestand opgenomen.