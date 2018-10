Schutter VS doodt agent en verwondt er zes

In de Amerikaanse staat South Carolina heeft een man vanuit een huis het vuur geopend op politieagenten. De schutter doodde een agent en verwondde er zes. Na een twee uur durende omsingeling kon de verdachte worden gearresteerd.

De schietpartij had plaats in een buitenwijk van Florence. Daar wilden agenten een huis doorzoeken toen ze onder vuur werden genomen. „De kogels vlogen alle kanten op”, zei sheriff Kenney Boone op een persconferentie. In het huis waren ook meerdere kinderen. De toestand van de gewonde agenten is niet bekend.

„Dit is gewoon hartverscheurend nieuws uit Florence. De onbaatzuchtige daden van moed van de mannen en vrouwen in de wetshandhaving zijn echt, net zoals de kracht van het gebed echt is”, zei gouverneur Henry McMaster op Twitter. Ook president Donald Trump toonde op Twitter zijn medeleven. „We zijn eeuwig dankbaar voor wat onze wetshandhavers doen 24/7/365.”