Schutter VS doodt agent en verwondt er vier

In de Amerikaanse staat South Carolina heeft een man een agent doodgeschoten en nog eens vier agenten verwond. De verdachte is door de politie gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt CNN. Het is niet bekend hoe de schutter en de gewonde agenten eraan toe zijn.

De schietpartij had plaats in een buitenwijk van Florence. Daar reageerden agenten op een melding van een misdrijf. De verdachte is uiteindelijk met hulp van een politieonderhandelaar overmeesterd. Volgens een politiecommandant raakte ook nog een 20-jarige man gewond.

De veiligheidsdiensten kwamen in groten getale op het incident af. Op foto’s is te zien dat veel politieauto’s met zwaailicht langs een weg staan geparkeerd.