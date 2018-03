Schutter universiteit VS opgepakt

De Amerikaanse politie heeft zaterdag een student aangehouden die verdacht wordt van de moord op zijn ouders. Hij zou vrijdag in een studentenflat op de campus van de Central Michigan University in Mount Pleasant zijn ouders hebben neergeschoten.

Volgens een woordvoerder universiteit werd de student kort na middernacht (plaatselijke tijd) door de politie opgepakt na een lange klopjacht. De politie kwam hem op het spoor na een tip van een treinpassagier die hem zag weglopen bij de noordelijke uitgang van de campus.

De ouders werden doodgeschoten toen zij hun zoon kwamen ophalen voor de voorjaarsvakantie. Volgens de politie was de jongeman donderdag naar een lokaal ziekenhuis gebracht na een vermoedelijke overdosis of een „slechte reactie” op drugs.

Het schietincident in Mount Pleasant zorgde voor veel commotie in de VS. Amper twee weken geleden richtte een oud-leerling met een semi-automatisch geweer een bloedbad aan op Douglas High in Parkland, Florida. Zeventien mensen werden doodgeschoten. Het drama wakkerde de discussie over wettelijke beperkingen voor wapenbezit aan.