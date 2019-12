Schutter uitgeschakeld bij Russische Veiligheidsdienst

Bij een schietpartij rond het hoofdkantoor van de Russische Veiligheidsdienst FSB is zeker een FSB-medewerker omgekomen. Twee mensen zouden zwaargewond zijn geraakt. De schutter is volgens staatsmedia „geneutraliseerd”.

Eerder meldden lokale media dat er drie mensen waren omgekomen bij de schietpartij. De schutter zou het gebouw van de FSB niet zijn binnengedrongen, meldt Interfax. Eerder werd gemeld dat de man zich in de ontvangstruimte van het hoofdkantoor van de FSB had verschanst.

De politie in Moskou zette speciale eenheden met automatische wapens in om de man uit te schakelen. Over het motief van de man is nog niets bekend.

Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat ze nog meer knallen hebben gehoord in het Russische centrum, maar de politie ontkent dat.