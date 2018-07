De man die zondagavond in Toronto twee mensen doodschoot en dertien verwondde leed volgens zijn familie aan psychische problemen. In een verklaring schrijft de familie dat de 29-jarige Faisal Hussain al zijn hele leven „worstelde met psychose en depressie”.

Bij de schietpartij in de levendige wijk Greektown kwamen een achttienjarige vrouw en een tienjarig meisje om. Hussain overleed zelf na een vuurgevecht met de politie. Over zijn motief is niets bekend.