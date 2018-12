De Franse politie heeft de schutter die dinsdagavond in het centrum van Straatsburg meerdere mensen doodschoot ingesloten. Er zou een schotenwisseling tussen de dader en de politie plaatsvinden, zei een bron dicht bij de operatie.

De schutter is volgens twee politiebronnen geïdentificeerd als een 29-jarige man. Zijn huis was eerder op dag door de politie doorzocht in verband met een overval.