Schutter Straatsburg gewond op de vlucht

De dader van de schietpartij dinsdag in Straatsburg is gewond en nog steeds op de vlucht. Dat heeft de Franse openbaar aanklager gezegd. Hij is na de schietpartij in een taxi ontsnapt.

De chauffeur van de taxi heeft verklaard dat de 29-jarige verdachte gewond was. Waar hij vervolgens heen is gereden, is niet bekend. Volgens de Franse justitie had Chérif Chekatt een ellenlang strafblad en was hij 27 keer veroordeeld in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.

Een getuige heeft verklaard dat hij de schutter „Allahu akbar” heeft horen roepen. De burgemeester van Straatsburg verklaarde dat de schietpartij onomstotelijk een terreurdaad was.