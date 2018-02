Schutter opent vuur op kerkgangers Dagestan

Een schutter heeft in de Zuid-Russische regio Dagestan het vuur geopend op mensen die het Russische-orthodoxe volksfeest Maslenitsa (pannenkoekenfeest) vierden. Daardoor zijn zeker vijf vrouwen gedood en vijf personen gewond geraakt.

Volgens een politiebron in de stad Kizliar waar de aanslag plaatsvond is de 22-jarige schutter door beveiligingsdiensten doodgeschoten. Hij was in het bezit van een jachtgeweer en een mes. Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de schietpartij opgeëist via Amaq, de persdienst van de terreurorganisatie. Een bewijs daarvoor werd niet geleverd.

De burgemeester van Kizliar vertelde dat de slachtoffers een kerkdienst verlieten toen de man begon te schieten. Vier vrouwen overleden ter plekke, de vijfde stierf in het ziekenhuis. Onder de gewonden zijn twee politieagenten.

In de noordelijke Kaukasus, waarin Dagestan ligt, is regelmatig sprake van vuurgevechten, met name tegen de autoriteiten. In de regio strijden criminele bendes en radicaal-islamitische groepen tegen de centrale overheid.