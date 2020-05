Op een marinebasis in de Amerikaanse staat Texas is een man uitgeschakeld die geschoten had. Een medewerker van de marine raakte gewond.

Het incident was op de marinebasis in de stad Corpus Christi. De basis ging na de schietpartij meteen op slot. De Amerikaanse marine liet weten dat de schutter was „geneutraliseerd” maar het is niet duidelijk of hij is omgekomen.