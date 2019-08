Schutter Ohio bestudeerde gewelddadige ideologieën

De 24-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van negen mensen in het Amerikaanse Dayton (Ohio) bestudeerde gewelddadige ideologieën. De FBI meldde dinsdag dat daarvoor bewijs is gevonden.

Een FBI-medewerker zei dat de autoriteiten proberen te achterhalen door welke ideologie de schutter is beïnvloed. Ook onderzoekt de FBI of de man een handlanger had.

De twintiger schoot zondag onder meer zijn eigen zus dood. Hij had zijn geweer volgens de politie online besteld en laten afleveren bij een lokale wapenhandelaar. Het wapen was onder meer voorzien van een groot magazijn met een capaciteit van honderd kogels.

Een aantal inwoners van El Paso ziet liever niet dat president Donald Trump woensdag naar de Texaanse stad komt waar een 21-jarige man afgelopen weekend een bloedbad veroorzaakte. „Hij zou niet moeten komen, terwijl wij aan het rouwen zijn”, zei het uit El Paso afkomstige Congreslid Veronica Escobar.

Niet welkom

De blanke schutter met racistische motieven opende het vuur in een winkelcentrum in El Paso en doodde 22 mensen, onder wie 8 Mexicanen. Escobar zei dat de president „rekening moet houden met het feit dat zijn woorden en daden een rol hebben gespeeld” bij wat is gebeurd. Trump had Mexicanen en Centraal-Amerikanen eerder neergezet als criminelen, bendeleden en verkrachters.

Silvia Rios, inwoonster van El Paso, verweet Trump haat „tegenover mensen met een andere huidskleur” en zei dat hij daarom niet welkom is. Ook plaatsgenoot Rosario Meyer liet weten dat de Republikeinse president beter kan wegblijven.

Adolpho Telles, voorzitter van de kring El Paso van de Republikeinen, verdedigde de komst van Trump. Wel zei hij tegen nieuwszender CNN dat de president beter op zijn woorden zou moeten letten.