Schutter Nashville na klopjacht gearresteerd

De man die midden in de nacht vier mensen in een restaurant in een voorstad van de Amerikaanse stad Nashville doodschoot, is maandag na een langdurige klopjacht gearresteerd. Dat heeft de plaatselijke politie bekendgemaakt.

Naast vier doden raakten ook nog een vier mensen gewond, van wie een nog altijd in levensgevaar verkeert. De naakte man opende zondagmorgen het vuur op restaurantgangers in Antioch, een voorstad van de Amerikaanse stad Nashville.

Drie mensen overleden in het restaurant, een vierde stierf later in het ziekenhuis. Na de schietpartij vluchtte de verdachte.