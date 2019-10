‘Schutter München had racistisch motief’

De man die drie jaar geleden in München negen mensen doodschoot, had mogelijk een rechts-radicaal motief. Volgens de landelijke recherche in München moet de „rechts-radicale en racistische achtergrond van de dader niet verwaarloosd worden”.

Op 22 juli 2016 schoot de 18-jarige dader negen mensen en zichzelf dood. Verschillende mensen raakten gewond. De meeste doden hadden een migrantenafkomst. De schutter kampte met psychische problemen. Volgens de Duitse recherche lijkt het op basis van drie jaar onderzoek gerechtvaardigd te stellen dat de schutter vanuit een politieke motivering heeft gehandeld. Tot nu toe werd door de politie altijd gezegd dat het om een wraakactie zou gaan.

Op een computer van de schutter is eerder het „manifest” gevonden van de Noorse massamoordenaar en rechtsextremist Anders Behring Breivik die 22 juli 2011 77 mensen om het leven bracht.