Schutter koketteert met mensen als Breivik

Brenton Tarrant, de 28-jarige Australiër die 49 mensen doodschoot bij een moskee in Nieuw-Zeeland, is een bewonderaar van eerdere massamoordenaars. Dat blijkt uit het stuk van 74 bladzijden waarin hij zijn daden motiveert.

Tarrant verwijst daarin naar de Canadees Alexandre Bissonnette. Die vermoordde begin 2017 in een moskee in de stad Quebec zes mensen en verwondde er bijna twintig. De Noorse rechtsextremist Anders Breivik, die bij aanslagen in 2011 in en bij Oslo 77 vooral jonge mensen van het leven beroofde, lijkt ook een groot voorbeeld voor Tarrant. Hij lijkt met zijn schrijfsels geïnspireerd door het (overigens veel langere) epistel van Breivik.

De Australiër pleegde vrijdag tijdens het gebedsuur aanslagen op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Daarbij kwamen 49 mensen om het leven. Het is de grootste aanslag ooit in het land.

In zijn document schrijft Tarrant dat hij gelooft dat de blanke Europese cultuur boven alle andere culturen staat. Tarrant noemt zichzelf geen Australiër, maar Europeaan, „want mijn taal is Europees, mijn cultuur is Europees, mijn filosofie, mijn identiteit, en wat het belangrijkste is, mijn bloed is Europees.” Australië is slechts een Europese kolonie die ideologisch dof en apathisch is geworden.

Hij is blijkens zijn teksten gefascineerd door de strijd van Europa tegen het (islamitische) Ottomaanse Rijk (1299-1922). Volgens Tarrant leidt immigratie en multiculturalisme tot een nieuwe overheersing van de islam.

De Australische premier Scott Morrison sprak vrijdag van „een werkstuk van haat.”

Ook op de 17 minuten durende video die Tarrant van zijn aanslagen maakte, zijn allerlei verwijzingen naar zijn motieven te vinden. Onderweg in de auto draaide hij bijvoorbeeld een strijdlied uit de Servische Balkan, waar het verjagen van de Bosnische moslims wordt bezongen. Op munitiedozen staan namen als die van Breivik en diverse ridders die tegen de Ottomanen streden.

De schutter beschikte sinds eind 2017 over een wapenvergunning, zei de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. De autoriteiten ontdekten dat hij beschikt over een klein arsenaal semi-automatische wapens. „Ik kan u een ding verzekeren en dat is dat onze rechtsregels voor vuurwapens zullen veranderen”, aldus Ardern.