Schutter klaagt ouders gedode tiener aan in VS

De Amerikaanse George Zimmerman die in 2012 de ongewapende tiener Trayvon Martin doodschoot klaagt nu de ouders van de jongen aan. Zij zouden een nepgetuige hebben gebruikt om Zimmerman veroordeeld te krijgen. Die eist nu 100 miljoen dollar (90 miljoen euro).

Verder sleept Zimmerman ook de openbaar aanklager en de twee vrouwen voor de rechter die een valse getuigenis zouden hebben afgelegd. Zimmerman is door een jury in 2013 vrijgesproken van moord.

Op 26 februari 2012 was Zimmerman actief bij de buurtpreventie in Sanford, Florida. Martin was op zijn weg naar huis van een supermarkt waar hij wat te eten had gekocht toen Zimmerman hem aansprak. Uiteindelijk schoot Zimmerman Martin dood. Naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Martin was ongewapend en volgens getuigen was hij niet agressief.

De dood was de aanleiding voor de protestbeweging Black Lives Matter die sindsdien veel demonstraties heeft georganiseerd en aandacht vraagt voor politiegeweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten.