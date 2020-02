De dader van de schietpartijen in het Duitse Hanau had „uiterst racistische” ideeën. Dat verklaarde de federaal procureur-generaal Peter Frank donderdag na onderzoek van videoboodschappen en een soort van manifest dat op de internetsite van de verdachte is gevonden.

De 43-jarige man schoot in twee shishabars bij elkaar negen mensen met een migratieachtergrond dood en schoot daarna zijn moeder en zichzelf dood. Verder raakten zes mensen gewond onder wie ook vier met een migratieachtergrond.