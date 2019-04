Schutter doodt twee mensen op campus VS

Op een campus van een Amerikaanse universiteit in de stad Charlotte heeft een schutter meerdere mensen neergeschoten. Zeker twee slachtoffers zijn overleden en vier gewond geraakt, meldt CNN op basis van de autoriteiten. Een persoon is aangehouden.

De schietpartij had plaats aan het einde van de middag bij een van de universiteitsgebouwen. De universiteit van North Carolina meldt dat de campus is afgegrendeld en waarschuwt studenten en personeel om zichzelf in veiligheid te brengen. „Blijf op een veilige plek”, aldus de universiteit.

Het is niet duidelijk of degene die is aangehouden de schutter is. De politie doorzoekt de universiteitsgebouwen. Twee van de gewonden zijn er slecht aan toe.