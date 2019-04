Schutter Christchurch aangeklaagd voor 50 moorden

De Australische man die verdacht wordt van het doodschieten van 50 moslims in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch wordt aangeklaagd voor 50 moorden en en voor 39 pogingen tot moord. Dat meldt de politie in Nieuw-Zeeland.

De politie sluit niet uit dat er nog meer aanklachten bijkomen. De 28-jarige rechtsextremist uit zat tot nu toe vast op een voorlopige aanklacht van één moord. Hij moet vrijdag opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

De verdachte schoot op 15 maart 50 mensen dood en verwondde tientallen anderen in twee moskeeën waar op dat moment veel gelovigen aan het vrijdaggebed deelnamen.