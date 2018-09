Schutter Californië doodt vijf mensen

Een schutter heeft vijf mensen doodgeschoten in het zuiden van Californië. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven. „Dit is het nieuwe normaal, als je kijkt naar het land”, zei de sheriff in Kern County. „Zes mensen verloren hun leven in een erg kort tijdsbestek.”

De man begon te schieten in Bakersfield, bijna 200 kilometer ten noorden van Los Angeles. Hij doodde zijn echtgenote en een man bij een transportbedrijf. Daarna achtervolgde de schutter een andere man, die uiteindelijk even verderop werd doodgeschoten buiten een winkel. De dader ging tot slot naar een woonhuis, waar hij nog eens twee mensen ombracht.

De politie stelt dat de schutter vervolgens een auto kaapte. Hij schoot zichzelf later neer tijdens een confrontatie met de politie. Het volledige incident duurde volgens de sheriff ongeveer tien tot vijftien minuten. De bestuurder van de gekaapte auto en haar kind bleven ongedeerd.

Over het motief van de dader bestaat nog onduidelijkheid. De sheriff stelde dat de man duidelijk geen willekeurige mensen neerschoot. Onderzoekers horen ongeveer dertig getuigen.