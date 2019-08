Schutter bekent dat Mexicanen doelwit waren

De 21-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van 22 mensen in de Amerikaanse grensstad El Paso heeft tegenover de politie bekend dat hij vooral Mexicanen wilde doden. Dat staat in een politieverslag met informatie over de aanhouding en de verhoren van de verdachte. Onder meer de krant Washington Post heeft inzage in dat verslag gehad.

Volgens het document stapte Patrick Crusius na de schietpartij met zijn handen omhoog uit een auto en zei hij: „Ik ben de schutter”. Hij zou zich sinds zijn aanhouding constructief hebben opgesteld.

Onder de 22 slachtoffers van de schietpartij in El Paso zijn volgens de Mexicaanse autoriteiten acht Mexicanen. In een manifest dat kort voor het bloedbad werd gepost op de website 8chan werd de schietpartij „een antwoord op de invasie van Texas door latino’s” genoemd. De politie onderzoekt of Crusius dit haatmanifest heeft geplaatst.