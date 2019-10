Schutter Bayonne wilde brand Notre Dame wreken

De 84-jarige schutter die maandagmiddag bij een moskee in het Zuid-Franse Bayonne twee mannen van 74 en 78 jaar ernstig verwondde, wilde met zijn daad de brand in de Notre Dame in Parijs wreken. Dat heeft hij bij de politie verklaard, aldus de openbaar aanklager.

De man wordt psychiatrisch onderzocht, omdat het vermoeden bestaat dat hij geestelijk niet in orde is. De man schoot eerst op de 74-jarige man die voor de moskee op een stoel zat. Het tweede slachtoffer werd geraakt terwijl hij in een auto zat.

De schutter werd kort na het incident in zijn huis in Saint-Martin-de-Seignanx gearresteerd. Hij zou ook nog hebben geprobeerd brand te stichten bij de deur van de moskee.