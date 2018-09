Schutter Bakersfield was net gescheiden

De man die in Bakersfield vijf mensen doodschoot en later zichzelf zichzelf van het leven beroofde, was onlangs gescheiden. Dat hebben de autoriteiten in Californië verteld over de dader. Zijn ex was een van de slachtoffers. Hij heeft de vrouw vermoedelijk gedwongen mee te gaan naar een transportbedrijf, waar hij haar ombracht en vervolgens de anderen.

De politie ging er al vanuit dat de 54-jarige schutter doelbewust te werk is gegaan, maar volgens sheriff Donny Youngblood is het nog gissen naar de precieze motieven. Zijn rechercheurs hebben de handen vol aan deze zaak, die zich in nog geen half uur afspeelde in verschillende straten van de stad. Youngblood noemde dit soort schietpartijen het „nieuwe normaal” in de Verenigde Staten.

„We zien het overal in het land, mensen pakken een vuurwapen en beginnen te schieten met telkens meerdere slachtoffers. Ik hoop dat we hiervoor niet immuun worden”, aldus de sheriff, die nog moet uitzoeken wat de relatie is tussen de familie van de moordenaar en het vervoersbedrijf.