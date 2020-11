Schumer en McConnell verder als leiders in Senaat VS

Chuck Schumer en Mitch McConnell blijven de leiders van respectievelijk de Democraten en de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat. Ze werden dinsdag volgens Amerikaanse media door hun fracties herkozen, hoewel nog niet duidelijk is hoe de verhoudingen in de Senaat eruit gaan zien.

De exacte krachtsverhoudingen worden pas begin januari duidelijk als de laatste twee Senaatszetels in een run off in de staat Georgia worden vergeven. De kans lijkt groot dat de Republikeinen hun meerderheid behouden.

Bij de verkiezingen dinsdag is gestemd over 35 van de 100 senaatszetels. In de oude Senaat hadden de Republikeinen 53 zetels en de Democraten 45. Twee senatoren zijn partijloos.

De Democraten hebben in de verkiezingen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden behouden.